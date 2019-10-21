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«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы

, 17:06 Фото 479

Красивый салон под большой вывеской музыкант обнаружил на Старом Арбате.

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Фото, видео: Instagram @rozenbaum.ru, ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов

Александра Розенбаума смутил магазин товаров для взрослых в центре Москвы. Красивый салон под большой вывеской «Презервативная» музыкант обнаружил на Старом Арбате. Фото заведения он выложил на своей странице в Instagram.

«Старый Арбат. Пешеходная зона. Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил… То ли, что-то здесь не так… Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные?» — подписал снимок Розенбаум.

instagram @ rozenbaum

Поклонники артиста согласились, что мир катится куда-то не туда. Кто-то припомнил, что буквально прошлой зимой в этом помещении еще было кафе.

«Это не вы, это они из ума выжили».

«Манекенов на входе не хватает…»

«Ужас! Приехали!»

«Не смешно, если честно… страшно…»

«С каждым годом все более утвердительно звучат ваши строки из песни, и неизменно актуальны слова куплетов. К сожалению».

«Александр, у вас тонкий английский юмор», — пишут в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уголовном деле в отношении жительницы Перми, которая пойдет под суд за масштабную торговлю поддельными да еще и дырявыми презервативами.

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