Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада «Елочка» в Ханты-Мансийске в понедельник, 21 октября. Инцидент произошел по адресу улица Кирова, дом 15.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, по предварительным данным, у машины отказали тормоза. В результате спустившись с горки, автомобиль пробил ворота и въехал в здание детского сада, где находились дети. По пути грузовик сбил несколько игровых элементов.

Как отмечает агентство, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП.

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