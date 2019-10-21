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  4. Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео

Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео

, 17:22 Видео 24

Спустившись с горки, автомобиль пробил ворота и въехал в здание детского сада, где находились дети.

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Фото, видео: ВКонтакте @typical_xm

Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада «Елочка» в Ханты-Мансийске в понедельник, 21 октября. Инцидент произошел по адресу улица Кирова, дом 15.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, по предварительным данным, у машины отказали тормоза. В результате спустившись с горки, автомобиль пробил ворота и въехал в здание детского сада, где находились дети. По пути грузовик сбил несколько игровых элементов.

Как отмечает агентство, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жесткой аварии маршрутного автобуса и трамвая в Красносельском районе Санкт-Петербурга пострадали трое детей.

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