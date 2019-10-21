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  4. Суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца

Суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца

, 22:50 Эфирная новость 21

Защита основателя Wikileaks настаивает на том, что им нужно больше времени для подготовки документов и выстраивания стратегии.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

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Задержание Джулиана Ассанжа 46

Слушание по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа завершилось без особого результата. Лондонский суд отклонил просьбу адвокатов основателя Wikileaks, которые хотели отложить процесс на три месяца, и назначил очередное заседание на 18 ноября.

Зато журналистам удалось увидеть самого Ассанжа — его сняли в полицейском грузовике. Скандальный разоблачитель гладко выбрит, аккуратно причесан и отличается здоровым цветом лица. Очевидный контраст с кадрами, на которых Ассанжа выводили из здания посольства Эквадора в Лондоне — тогда он выглядел, как больной старик.

Впрочем, несмотря на цветущий вид, основатель Wikileaks все равно жалуется на здоровье. А сторонники Ассанжа подозревают, что в тюрьме его заставляют принимать психотропные препараты.

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон выразил сожаление в связи с решением суда. По его словам, которые приводят РИА Новости, Ассанж не мог адекватно подготовиться к процессу, поскольку долгое время не имел доступа к нужным документам.

Ранее отец Джулиана Ассанжа поведал о мучениях сына в британской тюрьме.

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