Суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца

Слушание по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа завершилось без особого результата. Лондонский суд отклонил просьбу адвокатов основателя Wikileaks, которые хотели отложить процесс на три месяца, и назначил очередное заседание на 18 ноября.

Зато журналистам удалось увидеть самого Ассанжа — его сняли в полицейском грузовике. Скандальный разоблачитель гладко выбрит, аккуратно причесан и отличается здоровым цветом лица. Очевидный контраст с кадрами, на которых Ассанжа выводили из здания посольства Эквадора в Лондоне — тогда он выглядел, как больной старик.

Впрочем, несмотря на цветущий вид, основатель Wikileaks все равно жалуется на здоровье. А сторонники Ассанжа подозревают, что в тюрьме его заставляют принимать психотропные препараты.

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон выразил сожаление в связи с решением суда. По его словам, которые приводят РИА Новости, Ассанж не мог адекватно подготовиться к процессу, поскольку долгое время не имел доступа к нужным документам.

Ранее отец Джулиана Ассанжа поведал о мучениях сына в британской тюрьме.