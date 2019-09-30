Отец Ассанжа поведал о мучениях сына в британской тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал о тяжелом состоянии своего сына в британской тюрьме. По словам мужчины, его сын страдает как морально, так и физически, пишет Independent.

Отец основателя WikiLeaks встречался с сыном в конце лета, и его внешний облик произвел на него удручающее впечатление.

«Я видел Джулиана в августе, он был слабоват, и его терзало беспокойство. Он сильно потерял вес… Его мучают всеми возможными способами», — сказал Джон Шиптон.

О полной изоляции Ассанжа в британской тюрьме 28 сентября сообщил его адвокат Карлос Поведа. Юрист отметил, что его подзащитный испытывает большие проблемы со здоровьем.

С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как швейцарские власти обвинили его в изнасиловании. 11 апреля Эквадор выдал Ассанжа британцам, и его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Власти США в свою очередь обвиняют основателя WikiLeaks по 18 пунктам, среди которых шпионаж и сговор с целью взлома правительственного компьютера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Ассанжем в посольстве Эквадора следили 24 часа в сутки.