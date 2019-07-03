Фото: Екатерина Климова отправила трехлетнюю дочь в бассейн

, 13:09 Фото 291

Актриса считает воду своей стихией и хочет, чтобы дочь пошла по ее стопам.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, Instagram @klimovagram

Екатерина Климова опубликовала в сторис в Instagram фотографию своей трехлетней дочки — Бэллы. Бывшая супруга Гелы Месхи записала малышку в секцию плавания. Для девочки приобрели круг и специальный купальный костюмчик. Недавно актриса призналась, что сама обожает проводить время в бассейне.

«Моя стихия — вода: плавание и аквааэробика», — поделилась артистка.

Instagram @klimovagram

Малышку Бэллу звезда родила от бывшего мужа — актера Гелы Месхи, с которым снималась в «Волчьем солнце». Екатерина Климова также имеет 17-летнюю дочь Елизавету от бизнесмена Ильи Хорошилова, 12-летнего сына Матвея и 10-летнего Корнея — они рождены от актера Игоря Петренко.

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Екатерина Климова рассказывает, что маленькая Бэлла обожает быть принцессой. Недавно она даже разучила и спела на камеру песню из мультика.

«Ничего я не хочу!» — продекламировала для видео девочка.

Актриса утверждает, что Бэлла не похожа на Лизу и обожает всяческие наряды и заколочки. Старшую дочку в этом возрасте внешность интересовала в последнюю очередь. Зато сейчас Елизавета всерьез озабочена своей фигурой.

«Мама — лучший мотиватор в плане внешнего вида. Сейчас у нас практически одинаковый вес, стараюсь соответствовать», — рассказала Лиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники гадают, кто станет следующим избранником любвеобильной актрисы Екатерины Климовой.

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