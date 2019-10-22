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  4. 1300 километров автостопом. Родственница рассказала подробности «побега» подростков в Петербург

1300 километров автостопом. Родственница рассказала подробности «побега» подростков в Петербург

, 0:25 Эксклюзивное интервью 34

Два 12-летних мальчика выдвинулись в путь из Мурманской области.

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Фото, видео: ТАСС/ Юрий Белинский, 5-tv.ru

Два 12-летних мальчика тайком доехали автостопом из Мурманской области в Санкт-Петербург. Растерянные родственники, не знавшие, куда пропали ребята, забили тревогу в пятницу, 18 октября. Правоохранительные органы искали детей в течение трех суток, и в понедельник мальчиков наконец обнаружили на заправке в Северной столице. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

Как сообщила в беседе с 5-tv.ru сестра одного из пропавших детей — Альбина Самсомнова — найти ребят помог водитель, который, заметив мальчиков, обратился в полицию и попросил стражей порядка принять соответствующие меры. Вероятно, дети хотели уехать из Петербурга дальше: по словам родственницы пропавших, город на Неве был не конечным пунктом назначения мальчиков.

«Вообще, они на Москву хотели, прямо как Ломоносов».

По мнению собеседницы 5-tv.ru, 12-летние ребята не видели в своем поступке ничего предосудительного. Они воспринимали происходящее как шутку, а вместе с ними схожим образом на ситуацию посмотрели пользователи соцсетей: юзеры поддерживали ребят, которые рассказывали о своих «приключениях».

«Все в порядке. В том-то и дело, что они воспринимают это как шутку, веселое приключение. У них все нормально <…> Даже страшно думать о том, что им просто все это нравится», — поделилась мыслями сестра одного из мальчиков.

Сейчас дети находятся в отделении полиции в Санкт-Петербурге. Мальчики будут ожидать приезда родителей в спецприемнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенца полутора лет обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов в Якутске. Мать бросила его там, оставив рядом пакет с овощами.

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