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Обещавшая больше не рожать британка забеременела в 22-й раз

, 7:16 Видео 58

Мать самой большой семьи в Соединенном королевстве Сью Рэдфорд родила последнего ребенка в 2018 году.

Фото: Instagram @theradfordfamily

Обещавшая больше не рожать жительница Великобритании Сью Рэдфорд забеременела в 22-й раз. Об этом женщина и ее супруг Ноэль сообщили в своем YouTube-канале.

Глава самой большой семьи в Соединенном королевстве и его супруга после рождения 21-го ребенка в 2018 году заявляли, что детей больше не планируют. Еще раньше, когда Сью Рэдфорд была беременна только девятым ребенком, ее муж решился на вазэктомию. Вскоре после этого супруги пришли к мнению, что в их семье должно быть больше детей, и Ноэль провел себе обратную процедуру.

Сейчас 44-летняя женщина находится на 15-й неделе беременности и мечтает о мальчике. В этом случае у пары будет по 11 детей каждого пола. Результаты ультразвукового исследования плода Рэдфорды также обнародовали в социальной сети.

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