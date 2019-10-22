  1. Пятый канал
  4. Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений

Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений

, 8:29 Фото 16

Избранницей испанского спортсмена стала его подруга Мария Перелло.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christopher Levy, Instagram @xiscaperellofans

Испанский теннисист Рафаэль Надаль тайно женился на своей подруге Марии Перелло после 14 лет отношений. Свадебные фотографии 33-летнего спортсмена и его новоиспеченной супруги появились на ее фанатской странице в Instagram.

«Официально: мистер и миссис Надаль. Поздравляем самую красивую пару», — говорится в тексте под публикацией.

Instagram @xiscaperellofans; @frnadal

Рафаэль Надаль держит подробности личной жизни в тени. Именно по этой причине теннисист потребовал от гостей, приглашенных на торжественное мероприятие, не брать с собой смартфоны.

Свадебная церемония состоялась на Мальорке — родине Рафаэля Надаля. На празднестве присутствовали 350 человек, среди которых был даже экс-король Испании Хуан Карлос вместе с супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что теннисист Медведев уступил в пяти сетах Надалю в финале US Open.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

8:44
Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне
8:41
День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября
8:38
Размер родового сертификата увеличат в 2020-м
8:29
Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений
8:22
Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии
8:16
Названа доля российских семей, которым денег хватает только на одежду и еду

Сейчас читают

Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев