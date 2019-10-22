Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений

Испанский теннисист Рафаэль Надаль тайно женился на своей подруге Марии Перелло после 14 лет отношений. Свадебные фотографии 33-летнего спортсмена и его новоиспеченной супруги появились на ее фанатской странице в Instagram.

«Официально: мистер и миссис Надаль. Поздравляем самую красивую пару», — говорится в тексте под публикацией.

Instagram @xiscaperellofans; @frnadal

Рафаэль Надаль держит подробности личной жизни в тени. Именно по этой причине теннисист потребовал от гостей, приглашенных на торжественное мероприятие, не брать с собой смартфоны.

Свадебная церемония состоялась на Мальорке — родине Рафаэля Надаля. На празднестве присутствовали 350 человек, среди которых был даже экс-король Испании Хуан Карлос вместе с супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что теннисист Медведев уступил в пяти сетах Надалю в финале US Open.