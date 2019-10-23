Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram кадры из гримерной перед концертом в большом зале московской консерватории. На одном из снимков дива предстала в шикарном красном платье в испанском стиле. Ее окружает невероятно большой букет синих гортензий. Судя по описанию к фото, это не единственное подношение от поклонников в преддверие выступления. Однако именно такой подарок произвел на народную артистку эффект.

«Огромное спасибо всем за подаренные роскошные букеты. Но эти цветы, Валера, покорили мое сердце», — отреагировала Нетребко.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Сообщение она адресовала креативному директору, дизайнеру и режиссеру-постановщику Валерию Храпову. Как видно, букетом помощник Анны покорил не только ее. Поклонники певицы в комментариях похвалили этот знак внимания и в который раз отдали должное самой диве.

«К этой красоте, добавили просто неземной красоты»;

«Тот случай, когда красивейшая девушка украсила прекрасные гортензии»;

«Анна, вы сама роскошный цветок», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом.