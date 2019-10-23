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  4. «Поцелуй равен микроинфаркту»: Валерия нашла неожиданное применение пробке от шампанского

«Поцелуй равен микроинфаркту»: Валерия нашла неожиданное применение пробке от шампанского

, 7:57 Видео 75

Певица использовала бутылочную пробку для тренировки артикуляционного аппарата.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия удивила подписчиков в Instagram новым видео, в котором предстала перед ними с пробкой от шампанского во рту. В описании к ролику народная артистка объясняет, что таким образом во время антракта развивает речевой аппарат. Зажав пробку в зубах, она читает отрывок текста песни из собственного репертуара «Микроинфаркты».

«И когда я прохожу в аэропортах сквозь рамы,

На экранах видны мои душевные раны.

Если начал лечить — загляни в мою карту,

Каждый твой поцелуй равен микроинфаркту», — едва различимо произносит Валерия одними лишь губами. В этом и состоит задача упражнения.

Некоторые поклонники оказались не готовы лицезреть любимицу в столь странном виде.

«Выглядит пошловато», — заявили фолловеры.

Другие комментаторы, напротив, оценили ответственность Валерии и ее стремление поддерживать планку высокого профессионала.

«Какой подход к работе! Похвала, да и только!»

«Только к нам выходите без пробок», — заметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке.

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