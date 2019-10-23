«Поцелуй равен микроинфаркту»: Валерия нашла неожиданное применение пробке от шампанского

Певица Валерия удивила подписчиков в Instagram новым видео, в котором предстала перед ними с пробкой от шампанского во рту. В описании к ролику народная артистка объясняет, что таким образом во время антракта развивает речевой аппарат. Зажав пробку в зубах, она читает отрывок текста песни из собственного репертуара «Микроинфаркты».
«И когда я прохожу в аэропортах сквозь рамы,
На экранах видны мои душевные раны.
Если начал лечить — загляни в мою карту,
Каждый твой поцелуй равен микроинфаркту», — едва различимо произносит Валерия одними лишь губами. В этом и состоит задача упражнения.
Некоторые поклонники оказались не готовы лицезреть любимицу в столь странном виде.
«Выглядит пошловато», — заявили фолловеры.
Другие комментаторы, напротив, оценили ответственность Валерии и ее стремление поддерживать планку высокого профессионала.
«Какой подход к работе! Похвала, да и только!»
«Только к нам выходите без пробок», — заметили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке.