«Аплодирую стоя!»: Успенская запела на итальянском под собственный аккомпанемент на баяне

Певица Любовь Успенская трижды поразила фанатов одним постом в Instagram. Для начала многие фолловеры впервые увидели звезду русского шансона играющей на баяне — неожиданный инструмент для человека, который на протяжении многолетней карьеры простоял исключительно за микрофоном.

Далее, если прислушаться к тексту, становится ясно, что Успенская поет на итальянском. О знании артисткой этого языка большинство также не подозревало.

Наконец, главным удивлением для пользователей соцсети стало то, что этот текст на итальянском написала сама исполнительница.

«Сегодня ночью мне пришла идея песню „Бути без тебе“, которую я пою на украинском языке с моим другом Андреем Большедворским, перевести на итальянский. Подалась и в авторы песен теперь», — сообщила подписчикам вокалистка.

Комментирующие не смогли скрыть восхищения своей любимицей.

«Любочка! Как всегда, супер!

«Вы просто бомба!»

«Любовь, я всегда знала, что Вы — талантище! И шикарная красотка!

«Гениально! Я как украинка и любитель аккордеона аплодирую стоя! — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская думает о суррогатном материнстве при помощи дочери.