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  4. Складские помещения в здании бывшей птицефабрики полыхают в Хабаровске — видео

Складские помещения в здании бывшей птицефабрики полыхают в Хабаровске — видео

, 11:09 Фото 42

Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 700 квадратных метров.

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Фото, видео: ВКонтакте / Виолетта Гольник, @t_khabarovsk

Складские помещения в здании бывшей птицефабрики на Федоровском шоссе полыхают в Хабаровске. Известно, что в момент возгорания на месте происшествия не было ни людей, ни животных. В помещении, где вспыхнул огонь, установлены кормушки. Информации о пострадавших нет.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 700 квадратных метров. С огнем борются пожарные расчеты по повышенному номеру сложности. На месте задействовано 42 человека и 12 единиц техники.

В настоящий момент возгорание локализовано, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о чрезвычайной ситуации в Ростовской области. На столицу региона надвигается стена огня — полыхает сухой камыш. Площадь возгорания, по оценкам спасателей, больше тысячи квадратных метров, но она увеличивается из-за ветра.

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