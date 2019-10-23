Складские помещения в здании бывшей птицефабрики на Федоровском шоссе полыхают в Хабаровске. Известно, что в момент возгорания на месте происшествия не было ни людей, ни животных. В помещении, где вспыхнул огонь, установлены кормушки. Информации о пострадавших нет.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 700 квадратных метров. С огнем борются пожарные расчеты по повышенному номеру сложности. На месте задействовано 42 человека и 12 единиц техники.

В настоящий момент возгорание локализовано, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о чрезвычайной ситуации в Ростовской области. На столицу региона надвигается стена огня — полыхает сухой камыш. Площадь возгорания, по оценкам спасателей, больше тысячи квадратных метров, но она увеличивается из-за ветра.