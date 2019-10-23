Британская модель Деми Роуз обнажилась посреди пустыни. 24-летняя звезда социальных сетей разместила на своей странице в Instagram порцию свежих «горячих снимков».

Знаменитость в мини-шортах-трусах, шляпе и сапогах позирует с распущенными волосами на фоне песков, слегка прикрыв ладонями красивую объемную грудь.

«Пустынная серия продолжается», — так подписала Деми Роуз собственную публикацию.

Instagram @demirosemawby

Подписчики британской модели пришли в неописуемый восторг от ее эффектных снимков, на которых без преград можно разглядеть соблазнительные формы. За несколько часов фото посмотрели около полумиллиона человек и оставили массу «слюнотекущих» комментариев.

«Безупречная крошка»

«Горячая булочка»

«Огонь, горячо, смело и красиво»

«Божественная фигура!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель-провокатор Деми Роуз обнажилась в ванне с лепестками.