Спасатели обнаружили яму глубиной 12 метров, где могут находиться тела погибших при прорыве дамбы

Во время поисковой операции сотрудники МЧС обнаружили яму глубиной 12 метров, где под слоем грязи и ила, возможно могут находиться тела людей, которые числятся пропавшими без вести. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Также сообщается, что к настоящему моменту опознаны восемь погибших. Сегодня их тела будут выданы родственникам.

Кроме этого, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте для троих задержанных. Речь идет о директоре и двоих сотрудниках компании-собственника золотодобывающей артели, где прорвало дамбу.

Также, как стало известно 5-tv.ru, руководство «Сибзолота» заподозрили в уходе от уплаты налогов. На предприятии были проведены следственные действия, во время которых обнаружены следы незаконного обналичивания крупных сумм.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. В списке погибших пятнадцать человек.

В Минздраве края доложили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, девять были госпитализированы.

Траур по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае 21 октября.