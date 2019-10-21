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Спасатели обнаружили яму глубиной 12 метров, где могут находиться тела погибших при прорыве дамбы

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В настоящий момент уже опознаны восемь погибших во время трагедии в Красноярском крае.

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 51

Во время поисковой операции сотрудники МЧС обнаружили яму глубиной 12 метров, где под слоем грязи и ила, возможно могут находиться тела людей, которые числятся пропавшими без вести. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Также сообщается, что к настоящему моменту опознаны восемь погибших. Сегодня их тела будут выданы родственникам.

Кроме этого, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте для троих задержанных. Речь идет о директоре и двоих сотрудниках компании-собственника золотодобывающей артели, где прорвало дамбу.

Также, как стало известно 5-tv.ru, руководство «Сибзолота» заподозрили в уходе от уплаты налогов. На предприятии были проведены следственные действия, во время которых обнаружены следы незаконного обналичивания крупных сумм.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. В списке погибших пятнадцать человек.

В Минздраве края доложили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, девять были госпитализированы.

Траур по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае 21 октября.

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Прорыв дамбы под Красноярском 51
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