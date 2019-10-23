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Когда земляне встретятся с инопланетянами — прогноз астронома

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Профессор Кембриджского университета Дидье Келоз рассказал, что развитие технологий позволит людям встретиться с внеземными существами.

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Профессор Кембриджского университета Дидье Келоз, рассказал, когда земляне смогут увидеть инопланетян. По словам швейцарского астронома, встреча людей с пришельцами еще не состоялась только потому, что техника на планете Земля недостаточно развита.

Ученый уверен, что в связи с прогрессом исследователи скоро смогут познакомиться с представителями инопланетных цивилизаций. По предварительным оценкам эксперта, это произойдет примерно через 30 лет, когда астрономы создадут специальные устройства, позволяющие заметить живые организмы на других небесных телах. Келоз убежден, что Земля — это не единственная планета, пригодная для жизни, пишет Daily Mail.

Дидье Келоз — исследователь, астроном, известный как «охотник за планетами». 8 октября 2019 года он получил Нобелевскую премию за открытие первой планеты за пределами Солнечной системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Наро-Фоминского района Подмосковья сняли в небе НЛО.

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