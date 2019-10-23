Бывшая избранница Тимати соблазняет поклонников безупречной фигурой в купальнике

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова порадовала пользователей новым «горячим» снимком. Модель прославилась после того, как в 2012 году получила звание «Мисс Россия», и с тех пор не перестает очаровывать поклонников своей красотой. По мнению фанатов, с годами звезда становится только краше.

На этот раз светская львица покорила подписчиков, выложив в Instagram фото в сексуальном бикини. Шишкова сделала несколько снимков возле бассейна и поделилась ими в сети.

Фолловеры не могли сдержать восхищения. Белокурая красавица получила множество комплиментов от комментаторов. Мужчины не могли устоять перед такими пикантными кадрами. «Апетитное» тело модели произвело такое впечатление на представителей противоположного пола, что некоторые из них даже позавидовали Тимати, который раньше был рядом с такой пленительной красоткой. А другие решили, что музыкант упустил свое «голубоглазое счастье».

Instagram @missalena.92

«Голубоглазая мечта!»

«Безумно красива!»

«Секс-бомба!»

«Живая Барби!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Шишкова прокомментировала новость о рождении сына Тимати.