Фото: иномарка сбила детей и врезалась в здание поликлиники в Перми

В Перми иномарка врезалась в стену поликлиники, сбив нескольких детей. ДТП произошло 23 октября у дома № 42 по улице Лебедева.

По предварительным данным Госавтоинспекции, находившаяся за рулем Nissan Micra женщина не справилась с управлением.

Аналогичную версию приводят и очевидцы — в социальных сетях свидетели происшествия рассказывают, что машина вылетела со встречной полосы и выехала на тротуар. В этот момент по пешеходной зоне шли несколько человек с детьми — в эту группу и врезался автомобиль.

Как сообщили в региональном Минздраве, двоих несовершеннолетних госпитализировали, еще одному ребенку оказали амбулаторную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге на Обводном канале произошло ДТП с участием семи пешеходов.