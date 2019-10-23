Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абдо в среду, 23 октября, по видеоконференцсвязи обсудили выполнение курдами меморандума России и Турции, заключенного 22 октября в Сочи.

Глава военного ведомства сообщил своему коллеге, что в ближайшее время РФ планирует расширить маршруты патрулирования и увеличить количество подразделений российской военной полиции в районе границы Турции и Сирии.

Шойгу подчеркнул, что мирные жители населенных пунктов, расположенных в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, будут находиться в безопасности, благодаря действиям российской военной полиции, поэтому им не нужно покидать свои дома.

Мазлум Абдо поблагодарил президента России Владимира Путина и Министерство обороны РФ за поддержку, оказанную в урегулировании конфликта в САР.

«Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей» , — отметил главнокомандующий СДС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии.