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  4. Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции

Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции

, 22:21 Видео 36

Мазлум Абдо поблагодарил Владимира Путина и Министерство обороны РФ за оказанную поддержку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia, Минобороны РФ

Тема:
Война в Сирии 4413

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абдо в среду, 23 октября, по видеоконференцсвязи обсудили выполнение курдами меморандума России и Турции, заключенного 22 октября в Сочи.

Глава военного ведомства сообщил своему коллеге, что в ближайшее время РФ планирует расширить маршруты патрулирования и увеличить количество подразделений российской военной полиции в районе границы Турции и Сирии.

Шойгу подчеркнул, что мирные жители населенных пунктов, расположенных в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, будут находиться в безопасности, благодаря действиям российской военной полиции, поэтому им не нужно покидать свои дома.

Мазлум Абдо поблагодарил президента России Владимира Путина и Министерство обороны РФ за поддержку, оказанную в урегулировании конфликта в САР.

«Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей», — отметил главнокомандующий СДС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии.

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