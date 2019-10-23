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  4. Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии

Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии

, 21:36 Эфирная новость 41

Первая точка — Кобани — один из крупнейших городов региона, населенного преимущественно курдами.

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Фото, видео: ТАСС / Новиков Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4413

Как и было предусмотрено Сочинским меморандумом по Сирии, сегодня после полудня российская военная полиция приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы. Карту действий опубликовали на сайте министерства обороны.

Первая точка — Кобани — один из крупнейших городов региона, населенного преимущественно курдами. Российские полицейские вместе с сирийскими пограничниками должны взять под контроль всю границу с Турцией, за исключением зоны операции «Источник Мира» и в этой полосе безопасности организовать 15 пунктов пропуска.

Далее в течение шесть дней российские военные должны способствовать отводу курдских вооруженных отрядов на 30 километров вглубь, после чего уже вместе с турецкими военными будут патрулировать полосу шириной в десять километров вдоль границы.

О не простой обстановке в регионе — Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные СМИ признали поражение США в урегулировании сирийского конфликта.

Тема:
Война в Сирии 4413
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