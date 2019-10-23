Минобороны опубликовало карту зоны патрулирования военной полицией России в Сирии

Как и было предусмотрено Сочинским меморандумом по Сирии, сегодня после полудня российская военная полиция приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы. Карту действий опубликовали на сайте министерства обороны.

Первая точка — Кобани — один из крупнейших городов региона, населенного преимущественно курдами. Российские полицейские вместе с сирийскими пограничниками должны взять под контроль всю границу с Турцией, за исключением зоны операции «Источник Мира» и в этой полосе безопасности организовать 15 пунктов пропуска.

Далее в течение шесть дней российские военные должны способствовать отводу курдских вооруженных отрядов на 30 километров вглубь, после чего уже вместе с турецкими военными будут патрулировать полосу шириной в десять километров вдоль границы.

О не простой обстановке в регионе — Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные СМИ признали поражение США в урегулировании сирийского конфликта.