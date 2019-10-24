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Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы

, 3:21 Эфирная новость 20

Местные надеются, что присутствие военной полиции здесь поможет ночами спать спокойно и не просыпаться от бесконечных взрывов.

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Фото, видео: ТАСС / Константин Мачульский, 5-tv.ru

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Российская военная полиция после полудня приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы. Карту действий опубликовало Министерство обороны.

Российские полицейские вместе с сирийскими пограничниками берут под контроль границу с Турцией, за исключением зоны операции «Источник Мира», и в своей полосе безопасности организуют 15 пунктов пропуска.

Далее шесть дней наши военные будут контролировать отвод курдских вооруженных отрядов на 30 километров вглубь, после чего уже вместе с турками начнут патрулировать полосу шириной в десять километров вдоль границы.

О ситуации в регионе расскажет Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции.

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