Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы

Российская военная полиция после полудня приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы. Карту действий опубликовало Министерство обороны.

Российские полицейские вместе с сирийскими пограничниками берут под контроль границу с Турцией, за исключением зоны операции «Источник Мира», и в своей полосе безопасности организуют 15 пунктов пропуска.

Далее шесть дней наши военные будут контролировать отвод курдских вооруженных отрядов на 30 километров вглубь, после чего уже вместе с турками начнут патрулировать полосу шириной в десять километров вдоль границы.

О ситуации в регионе расскажет Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу обсудил с главкомом СДС выполнение курдами меморандума РФ и Турции.