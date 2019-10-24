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  4. В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор

В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор

, 9:22 Видео 168

В КНР объяснили, по какой причине Америка «держит порох сухим» в отношении РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, Rudolf, imagebroker/Michaela Begsteiger, MOD Russia, Sgt. HENRY VILLARAMA

В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил. Об этом пишет автор статьи в китайском издании Sohu, его цитирует РИА Новости.

«Если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира», — сообщает китайское СМИ.

По мнению журналиста из КНР, Америка опасается нападения на РФ, несмотря на распад СССР и существенное снижение выделяемых средств из бюджета на оборонную промышленность.

Полная боевая готовность России в вопросе использования ядерных сил, по словам обозревателя китайского издания, вынуждает Соединенные Штаты «держать порох сухим».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт поведал о ненамеренной помощи США энергетике России.

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