В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор

В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил. Об этом пишет автор статьи в китайском издании Sohu, его цитирует РИА Новости.

« Если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира », — сообщает китайское СМИ.

По мнению журналиста из КНР, Америка опасается нападения на РФ, несмотря на распад СССР и существенное снижение выделяемых средств из бюджета на оборонную промышленность.

Полная боевая готовность России в вопросе использования ядерных сил, по словам обозревателя китайского издания, вынуждает Соединенные Штаты «держать порох сухим».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт поведал о ненамеренной помощи США энергетике России.