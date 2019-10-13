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  4. «Куча вольных допущений»: эксперт о ненамеренной помощи США энергетике России

«Куча вольных допущений»: эксперт о ненамеренной помощи США энергетике России

, 17:16 21

Специалист полагает, что таким заявлением американское СМИ пытается представить, что весь энергетический мир — американоцентричный, а успехи других являются их недоработкой.

Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn

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Северный поток — 2 157

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT публикацию в журнале National Interest, в котором было заявлено, что многочисленные санкции США в отношении других стран привели к непредумышленному укреплению российской экономики.

«Я думаю, что это довольно странная трактовка ситуации, которая пытается продемонстрировать то, что якобы весь энергетический мир — американоцентричный и все зависит от них, и даже успехи других государств — это недоработка США. Куча вольных допущений», — считает Юшков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в первую очередь, речь идет о запретах Америки против нефтяной индустрии Ирана и Венесуэлы. После введения американских санкций в отношении этих двух государств, экс-покупатели Тегерана и Каракаса постепенно стали заключать договоры с российскими нефтяными компаниями.

Вторым фактором, повлиявшим на укрепление экономики РФ, стала вражда между США и Китаем. Взаимные санкции стран привели к тому, что энергетические компании Пекина стали инвестировать средства в российские проекты по производству сжиженного природного газа.

Москва стала крупнейшим партнером Пекина в сфере экспорта природного топлива. Так, в 2016 году российские поставщики нефти обогнали Саудовскую Аравию по показателям объемов экспорта в Китай. В этом году планируется поставить в КНР 38 миллиардов кубометров нефти — это сделает Китай вторым по закупкам российской нефти после Германии.

Окончательно укрепит российскую экономику и поможет РФ занять хорошие позиции на европейском рынке прокладывание газопровода «Северный поток-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цена на нефть выросла после ЧП с иранским танкером в Красном море.

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