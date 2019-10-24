Полиция слезоточивым газом расчищала путь кортежу президента Франции

Вместо красной дорожки — волна народного гнева. Всеобщей забастовкой встретили Эмманюэля Макрона жители острова Реюньон.

Они возмущены снижением пенсий и зарплат. Тем более, что более 40 процентов островитян живут за чертой бедности. Манифестации то и дело перерастают в уличные беспорядки и стычки с полицией. Протестующие блокируют основные дороги, поэтому стражам порядка, чтобы расчистить путь президентскому кортежу, приходится применять слезоточивый газ — шашки сбрасывают с беспилотников.

Но организаторы акций сдаваться не собираются. Словам Макрона о том, что Париж знает о проблеме Реюньона и пытается все исправить, они не верят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая леди Франции начнет давать уроки для взрослых в беднейшем квартале Парижа. Но похоже, что и этот широкий жест не будет воспринят позитивно жителями острова Реюньон.