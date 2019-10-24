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  4. Полиция слезоточивым газом расчищала путь кортежу президента Франции

Полиция слезоточивым газом расчищала путь кортежу президента Франции

, 12:41 Эфирная новость 35

Живущие за чертой бедности жители острова Реюньон были не верят обещаниям главы государства.

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Фото, видео: REUTERS/Johanna Geron, 5-tv.ru

Вместо красной дорожки — волна народного гнева. Всеобщей забастовкой встретили Эмманюэля Макрона жители острова Реюньон.

Они возмущены снижением пенсий и зарплат. Тем более, что более 40 процентов островитян живут за чертой бедности. Манифестации то и дело перерастают в уличные беспорядки и стычки с полицией. Протестующие блокируют основные дороги, поэтому стражам порядка, чтобы расчистить путь президентскому кортежу, приходится применять слезоточивый газ — шашки сбрасывают с беспилотников.

Но организаторы акций сдаваться не собираются. Словам Макрона о том, что Париж знает о проблеме Реюньона и пытается все исправить, они не верят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая леди Франции начнет давать уроки для взрослых в беднейшем квартале Парижа. Но похоже, что и этот широкий жест не будет воспринят позитивно жителями острова Реюньон.

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