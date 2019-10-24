«Какое счастье на лицах!»: Сергей Лазарев запечатлел момент возвращения к детям

Певец Сергей Лазарев выложил в Instagram кадр семейных объятий. Прилетевший с гастролей любимец публики взял на руки сына и дочь. Лица всех троих светятся от счастья. Как видно, ребята скучали по папе.

О том, что у Лазарева есть дочь, стало известно в начале октября. Певец на протяжении года скрывал существование Анны и резко отрицал первые слухи о появлении у него второго ребенка. В передаче Леры Кудрявцевой Сергей, наконец, признался: у его сына Никиты появилась младшая сестра от тех же биологических родителей. Как и в первом случае, артист прибегнул к помощи суррогатной матери. Имя настоящей мамы он не открыл. Поклонники подозревают, что ей является подруга Лазарева Анна Белодедова.

Молодому папе было нелегко объяснить маленькому Никите, почему его воспитывает только отец. Очевидно, через несколько лет такой же разговор предстоит и с Аней. Как говорит, Лазарев, он не нашел девушку с которой мог бы разделить семейное счастье. Пока же родитель справляется с детьми в одиночку. И, судя по свежему снимку, у него это получается.

Instagram @lazarevsergey

«Вот молодец же!»

«Прелесть какая, чудо-малыши и супер-папа!»

«Боже, какое счастье на лицах!» — написали умиленные поклонники под фотографией.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты не увидели Сергея Лазарева на сцене в ЯНАО.