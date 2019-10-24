Курды начали отвод своих сил от границы с Турцией

Курды начали отвод своих формирований из приграничных с Турцией районов. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Меморандум по Сирии, подписанный по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, успешно выполняется — отметили в российском дипведомстве.

Согласно документу, в течение 150-ти часов силы самообороны курдов должны быть отведены на 30 километров от границы с Турцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии.