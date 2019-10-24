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  4. Курды начали отвод своих сил от границы с Турцией

Курды начали отвод своих сил от границы с Турцией

, 15:40 Эфирная новость 30

Это один из пунктов подписанного между Россией и Турцией меморандума по Сирии в Сочи два дня назад.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4418

Курды начали отвод своих формирований из приграничных с Турцией районов. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Меморандум по Сирии, подписанный по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, успешно выполняется — отметили в российском дипведомстве.

Согласно документу, в течение 150-ти часов силы самообороны курдов должны быть отведены на 30 километров от границы с Турцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии.

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