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  4. В Киеве пытаются выяснить природу ядовитого смога

В Киеве пытаются выяснить природу ядовитого смога

, 22:38 Эфирная новость 29

Густое облако движется в сторону Европы.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Густая мгла окутала столицу Украины. Природу этого мистического тумана объяснить четко власти не могут. А те киевляне, кто только что вернулся из отпуска, просто не узнают свой родной город. По Киеву поползли слухи об экологической катастрофе. Основанием для этого послужили данные сразу нескольких онлайн-сервисов мониторинга районов загрязнения.

Опасный смог движется дальше — в сторону Европы. На пути ядовитого облака Болгария, Польша и Россия.

Эксперты делают пугающие прогнозы. По их данным — степень загрязнения воздуха в Киеве в разы превышает даже пекинские показатели. В чем причина? Разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Киевом погибла известная Instagram-модель.

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