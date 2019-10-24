В Киеве пытаются выяснить природу ядовитого смога

Густая мгла окутала столицу Украины. Природу этого мистического тумана объяснить четко власти не могут. А те киевляне, кто только что вернулся из отпуска, просто не узнают свой родной город. По Киеву поползли слухи об экологической катастрофе. Основанием для этого послужили данные сразу нескольких онлайн-сервисов мониторинга районов загрязнения.

Опасный смог движется дальше — в сторону Европы. На пути ядовитого облака Болгария, Польша и Россия.

Эксперты делают пугающие прогнозы. По их данным — степень загрязнения воздуха в Киеве в разы превышает даже пекинские показатели. В чем причина? Разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Киевом погибла известная Instagram-модель.