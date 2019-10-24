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Переплюнул Пекин: Киев накрыл густой смог — видео

, 8:45 Эфирная новость 34

Жителям украинской столицы грозит настоящая эпидемия дыхательных заболеваний и аллергии.

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Фото, видео: Facebook / ObolonskiyKiev / volodya.974, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4055

Столицу Украины накрыло едкой пеленой. Киев охватила паника, сообщения о том, что воздухом опасно дышать отодвинули на задний план даже политические проблемы в стране.

К тому же, и эксперты не дают поводов для оптимизма. По их данным, по степени загрязнения Киев переплюнул даже Пекин. Уровень содержания угарного газа в воздухе сейчас едва ли не самый высокий на планете.

Если ситуация не изменится, жителям грозит настоящая эпидемия дыхательных заболеваний и аллергии. Тем временем опасное облако относит в сторону России и Европы.

При этом киевский смог по словам специалистов имеет целый спектр причин — это и выбросы ТЭЦ, и выхлопные газы, и горящий мусор. Если власти не предпримут действенных мер — еще одним пугающим символом украинской столицы может стать медицинская маска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чудское озеро на грани исчезновения из-за обмеления.

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