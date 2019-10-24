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«Эротично»: Марина Газманова показала фото страстного поцелуя с мужем

, 15:49 Фото 699

Супруга певца порассуждала на своей странице в Instagram о притягательности женщины и ее красоте.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Супруга российского исполнителя Олега Газманова — Марина — выложила на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото полуобнаженный певец страстно целует свою избранницу, прижав ее к стене.

В подписи к кадру жена музыканта порассуждала о женской сексуальности и притягательности. Звезда нередко делится с подписчиками размышлениями на эту тему, однако на этот раз решила посвятить этому вопросу развернутый пост.

«Уровень притяжения женщины зависит от того, насколько тело ее расслаблено, от принятия себя и своей жизни, от доверия к себе и миру, окружающим и жизни. Кроме того, нужно сбалансировать свои органы чувств, привести их в тонус», — отметила женщина.

Многие подписчики отреагировали на публикацию Газмановой и согласились с ней в ее мыслях. Однако большинство фолловеров были потрясена тому, какой откровенный снимок решила опубликовать в своем профиле светская львица. Фанаты пришли к выводу, что в 50-летнем возрасте Марина способна взбудоражить любого мужчину своим сексуальным телом и пленить своей красотой. Артисту очень повезло с женой — утверждают поклонники.

Instagram @marinagazmanova

«Вы — женщина в самом прекрасном ее проявлении».

«Очень красивая женщина!»

«Как эротично!»

«Марина, вы просто огонь!» — восхищались комментаторы.

Как выяснилось, жена певца опубликовала в социальной сети кадр из клипа артиста «Раненый зверь», где снялась вместе с ним в 2003 году. Видеоролик включает в себя эротичную сцену, во время которой супруги демонстрируют пылкие чувства друг к другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Олега Газманова ищет невесту младшему сыну.

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