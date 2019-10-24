  1. Пятый канал
  4. Элитное авто жены бренд-менеджера часового дома Vacheron Constantin помяли в Москве

Элитное авто жены бренд-менеджера часового дома Vacheron Constantin помяли в Москве

, 17:51 37

Неизвестный повредил бампер Porsche Macan, припаркованного около дома, и скрылся с места происшествия.

Фото: PA Images / Jurica Galoic / PIXSELL

Элитный кроссовер Porsche Macan, принадлежащий супруге бренд-менеджера швейцарского часового дома Vacheron Constantin Николя Дефлера Марианне, помяли в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, женщина вышла из дома и, подойдя к припаркованной машине, обнаружила повреждения бампера.

Судя по всему, неизвестный, совершив злодеяние, тут же скрылся с места происшествия. Марианна Дефлер обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские ведут розыск вредителя.

Известно, что сам Николя Дефлер является поклонником дорогих и раритетных автомобилей.

Instagram @gum_ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские проверяют видео ДТП с участием бронемашины и авто в Костроме. Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова 23 октября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

18:21
Виноделы и сомелье прибыли в Крым на международный конкурс имени Голицына
18:08
Судебное следствие по теракту в метро Петербурга в 2017 году завершено
17:51
Элитное авто жены бренд-менеджера часового дома Vacheron Constantin помяли в Москве
17:39
В России отмечают День спецназа
17:25
В Москве сын режиссера-номинанта на «Оскар» отравился амфетамином
17:14
«Ты не спрячешься»: Конор Макгрегор о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым

Сейчас читают

Дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене
«Какое счастье на лицах!»: Сергей Лазарев запечатлел момент возвращения к детям
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев