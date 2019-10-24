Элитное авто жены бренд-менеджера часового дома Vacheron Constantin помяли в Москве

Элитный кроссовер Porsche Macan, принадлежащий супруге бренд-менеджера швейцарского часового дома Vacheron Constantin Николя Дефлера Марианне, помяли в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, женщина вышла из дома и, подойдя к припаркованной машине, обнаружила повреждения бампера.

Судя по всему, неизвестный, совершив злодеяние, тут же скрылся с места происшествия. Марианна Дефлер обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские ведут розыск вредителя.

Известно, что сам Николя Дефлер является поклонником дорогих и раритетных автомобилей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские проверяют видео ДТП с участием бронемашины и авто в Костроме. Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова 23 октября.