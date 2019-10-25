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Экстрасенс Джулия Ванг объявила себя Томасом и показала мужское тело

, 7:02 Фото 234

Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» ранее признавалась, что она на самом деле мужчина и страдает синдромом Морисса — нечувствительностью к мужским половым гормонам.

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Фото, видео: Instagram @thomas__winsor

Звезда «Битвы экстрасенсов», победительница 15-го сезона шоу Джулия Ванг опубликовала в сети обнаженный снимок после смены пола. На черно-белом фото телезвезда, художница и модель позирует в одних трусах, демонстрируя мужское тело.

Не так давно Джулия Ванг призналась в том, что на самом деле является представителем сильного пола по имени Томас Винзор и страдает синдромом Морисса — нечувствительностью к мужским половым гормонам.

При этом знаменитость в описании поста обратилась к подписчикам и заявила о том, что не меняла пол и не собиралась это делать.

«Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой мужской и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться», — написала Джулия Ванг.

Instagram @thomas__winsor

Участница «Битвы экстрасенсов» добавила, что является художником, поэтом и парфюмером. Кроме того, новоиспеченная Томас Винзор отметила, что подписчики ее не интересуют и в этом аккаунте не будет сенсаций.

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