Небензя поинтересовался у США и ЕС, когда они что-то сделают для сирийского народа

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли 300 российских военных полицейских и 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У». Мобильные патрули будут обеспечивать безопасность мирных жителей близ турецко-сирийской границы. Кроме того, Россия будет помогать налаживать диалог между Дамаском и курдами. Об этом рассказал постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Западных политиков это, мягко говоря, не устраивает. Так, постпред Германии обвинил наши воздушно-космические силы в бомбардировках мирных целей, по традиции без всяких доказательств. Небензя в ответ напомнил, что Минобороны ранее уже опровергло этот «фейк» и поинтересовался, что же американцы и европейцы делают для восстановления Сирии.

«Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны делать или чего мы не должны делать. Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия? Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа? Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся. Мы просто делаем», — подчеркнул Небензя.

От слов к делу решили перейти в США. Пентагон вместо вывода войск из Сирии снова увеличивает их численность — под предлогом защиты месторождений нефти от боевиков.