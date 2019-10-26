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Адвокат Бутиной рассказал об освобождении из тюрьмы

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Россиянка должна прибыть в страну уже сегодня.

Фото: Facebook / Марина Бутина

Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной — Роберт Дрисколл — прокомментировал ее освобождение из федеральной тюрьмы. Ранее стало известно, что активистку переводят в миграционный центр в Майами, откуда она вылетит в Москву. В столицу РФ девушка должна прибыть в эти утром, однако подробности о ее возвращении на родину пока не известны.

В интервью для телеканала RT Дрисколл отметил, что свяжется с Бутиной по телефону до ее вылета в Москву, но пока юрист не владеет информацией о ее рейсе. Адвокат не исключает, что россиянка может прибыть в столицу вечером, тем не менее эти сведения пока не подтверждены.

«Возможно, это вечерний рейс из Майами, потому что в шесть часов из Майами в Москву летит рейс „Аэрофлота“, но я не могу подтвердить эту информацию. Как только я получу информацию, что она находится на борту самолета, я сообщу отцу, и остальные узнают об этом», — цитирует телеканал Дрисколла.

Мария Бутина была задержана в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам лишения свободы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Россиянка признала свою вину, желая избежать многолетнего тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Бутина готовится к возвращению на родину.

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