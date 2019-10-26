«Очень долгий и болезненный опыт»: Бутина дала видеокомментарий из самолета в РФ

Россиянка Мария Бутина назвала свое пребывание в американской тюрьме «очень долгим и болезненным опытом». Об этом она сообщила интервью RT и Sputnik.

«Я очень-очень жду, когда самолет приземлится, и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», — сказала Бутина в видеоролике, записанном на борту самолета в Россию.

Россиянка добавила, что приземлится уже через несколько часов, а также поблагодарила всех за поддержку.

Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы — срок мог быть намного больше, если бы она не признала свою вину.

Самолет, в котором летит активистка, должен приземлиться в Шереметьево в 12:15 по московскому времени. Как сообщал 5-tv.ru, вокруг освобождения Марии Бутиной американское правительство старалось сохранить секретность.