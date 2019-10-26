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  4. «Очень долгий и болезненный опыт»: Бутина дала видеокомментарий из самолета в РФ

«Очень долгий и болезненный опыт»: Бутина дала видеокомментарий из самолета в РФ

, 9:09 Видео 54

Россиянка сказала, что приземлится в России через несколько часов, и поблагодарила всех за поддержку.

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Фото, видео: Facebook / Марина Бутина, RT

Россиянка Мария Бутина назвала свое пребывание в американской тюрьме «очень долгим и болезненным опытом». Об этом она сообщила интервью RT и Sputnik.

«Я очень-очень жду, когда самолет приземлится, и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», — сказала Бутина в видеоролике, записанном на борту самолета в Россию.

Россиянка добавила, что приземлится уже через несколько часов, а также поблагодарила всех за поддержку.

Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы — срок мог быть намного больше, если бы она не признала свою вину.

Самолет, в котором летит активистка, должен приземлиться в Шереметьево в 12:15 по московскому времени. Как сообщал 5-tv.ru, вокруг освобождения Марии Бутиной американское правительство старалось сохранить секретность.

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