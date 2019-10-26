75-летний мужчина два года насиловал внучку

Пожилой житель села Троицкое Неклиновского района Ростовской области на протяжении двух лет насиловал 11-летнюю внучку. 75-летний мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает региональный СК.

По версии следователей, злоумышленник в период с 2017-го по 2019 годы регулярно совершал сексуальное насилие в отношении проживающей с ним малолетней родственницы. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого правоохранители выясняют все детали вопиющей истории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британка очнулась от пьяного обморока посреди изнасилования. В деталях бурной ночи сейчас разбирается суд британского города Дерби.