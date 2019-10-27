Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о новом возлюбленном

Вдова трагически скончавшегося два года назад Дмитрия Марьянова встретила новую любовь. В этом Ксения Бик призналась в эфире одного из федеральных телеканалов.

Как пишет StarHit, мужчина, которого зовут Сергей Соболев, последние полгода поддерживает Ксению в минуты отчаяния и помогает пережить тяжелую утрату и травлю со стороны родственников актера и общественности. Бик признается, что после этой встречи она буквально переродилась.

«Тот человек, который был до ухода Димы и тот, кого вы видите сейчас — это разные люди», — приводит издание слова вдовы.

Ксения рассказал также, что покойный супруг, который был старше на 17 лет, как-то раз заявил ей, что не простит, если она не встанет на ноги, когда останется одна.

Вдова прокомментировала и слухи о предполагаемой любовнице Дмитрия Марьянова, к которой актер якобы собирался уйти за полгода до смерти.

«У нас слово «развод» звучало один раз той осенью. Когда я его произнесла, он сказал: «Если ты переступишь порог этого дома, мне конец», — сказала Ксения.

По ее словам, жизнь с известным актером подразумевает постоянное внимание других женщин. Дмитрию каждый день приходили на телефон откровенные сообщения и интимные фотографии от поклонниц, он показывал эти снимки супруге, они относились к ним с иронией.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октябре 2017 года по дороге в больницу из частной клиники «Феникс», где проходил лечение от алкогольной зависимости. Ее руководство обвиняется теперь в неоказании своевременной помощи пациенту.