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«Королева и лучики солнца»: модное дефиле жены и детей Диброва очаровало фанатов

, 0:51 Видео 54

Полина Диброва поделилась фэшн-дебютом своих сыновей в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @polinadibrova

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва — Полина — поделилась «модными выходными», которые она провела со своими детьми. Вместе с сыновьями женщина вышла на подиум — по словам самой Полины, для ребят это было впервые.

Видео с дефиле появилось на странице Полины в Instagram. В кадре Диброва вышла на подиум в нежно-сиреневом платье с открытыми плечами, ведя за руку четырехлетнего Илью. А девятилетний Александр и шестилетний Федор в это время уже ждут ее у края сцены в черных костюмах. Поклонники светской львицы пришли в восторг и от непосредственного очарования мальчиков, и от привлекательности самой Полины.

«Какая красота!»

«Смотрю и восхищаюсь. Формы тела, походка, настроение, неподдельный шарм! Королева, а наследники — лучики солнца!» — написали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Диброва вспомнила о трудном детстве. В юности Полину дразнили из-за ее внешнего вида.

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