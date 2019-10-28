Бутина рассказала, кто оплатил ей учебу в США

Гражданка России Мария Бутина, выпущенная из американской тюрьмы, рассказала, что ее обучение в США стало возможным благодаря друзьям-американцам.

По словам девушки, три года назад она приехала в Штаты по студенческой визе и начал учиться в Американском университете в Вашингтоне. Предметом ее изучения стали международные отношения.

«Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми», — рассказала Бутина в эфире одного из центральных телеканалов в воскресенье, 27 октября.

Бутина также отметила, что по истечении двух дней после получения ею рабочей визы, она была арестована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Бутина охарактеризовала допросы в ФБР.