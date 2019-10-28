  1. Пятый канал
  4. Бутина рассказала, кто оплатил ей учебу в США

Бутина рассказала, кто оплатил ей учебу в США

, 4:34 71

Россиянка Мария Бутина в 2016 году приехала в Вашингтон изучать международные отношения.

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Гражданка России Мария Бутина, выпущенная из американской тюрьмы, рассказала, что ее обучение в США стало возможным благодаря друзьям-американцам.

По словам девушки, три года назад она приехала в Штаты по студенческой визе и начал учиться в Американском университете в Вашингтоне. Предметом ее изучения стали международные отношения.

«Учебу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми», — рассказала Бутина в эфире одного из центральных телеканалов в воскресенье, 27 октября.

Бутина также отметила, что по истечении двух дней после получения ею рабочей визы, она была арестована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Бутина охарактеризовала допросы в ФБР.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

5:59
Осужденный за сексуальное насилие над ребенком сбежал из психбольницы в Новгородской области
5:44
«Без ничего!»: обнаженные снимки Перминовой обрадовали фанатов
5:29
Израиль намерен в ускоренном порядке рассматривать просьбы россиян об убежище
5:15
«Там нет моей жены»: Харламов о съемках Асмус в сценах с сексом
5:01
Лайфхак: Как мгновенно очистить от кожуры целую гору яблок — видео
4:34
Бутина рассказала, кто оплатил ей учебу в США

Сейчас читают

Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Все из-за чужого секса: интимная сцена Асмус обрушила рейтинги Ксении Собчак

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев