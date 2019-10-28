СК РФ разрешил польской комиссии вновь осмотреть обломки Ту-154

Следственный комитет РФ допустил польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Воздушное судно с президентом Польши Лехом Качиньским на борту потерпело крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.

Представители СК РФ и делегация компетентных органов Варшавы, в числе которой сотрудники Национальной польской прокуратуры, производят осмотр интересующих элементов конструкции Ту-154М.

« Согласно договоренностям двух сторон, польская делегация из семи человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осуществляют осмотр интересующих элементов самолета при участии сотрудников Главного следственного управления и Главного управления криминалистики СК России. Мероприятия проводятся с применением фото- и видеосъемки», — отметила Светлана Петренко.

Российские следователи, по словам официального представителя СК РФ, не имеют сомнений, касающихся обстоятельств произошедшего крушения польского борта номер один. Светлана Петренко подчеркнула, что все собранные материалы в рамках расследования безоговорочно указывают на ошибочные действия летного экипажа, который, несмотря на условия отсутствия видимости, принял решение о продолжении захода на посадку.

Официальный представитель Следственного комитета особо обратила внимание, что российская сторона максимально открыта для взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы.