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«Не тело, а сказка»: Подтянутая Перминова демонстрирует «планку» в бикини

, 17:44 Видео 98

Мать троих детей показала идеальную фигуру на Мальдивских островах.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова опубликовала в Instagram «горячее» видео с тренировки. 33-летняя манекенщица выполняет упражнение «планка» на пляже одного из Мальдивских островов. На кадрах мать троих детей продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру в откровенном черном купальнике.

«Всегда требуются небольшие усилия. Не сдаемся!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Елены Перминовой буквально завалили кумира комплиментами по поводу внешности. Фанаты пришли в полнейший восторг от идеальной фигуры и потрясающих бесконечно длинных ног знаменитости. Соблазнительные изгибы сексуальной модели заставили фанатов оставить несколько сотен восхищенных комментариев под видео.

«Ноги!»

«Не своди с ума»;

«Не тело, а сказка»;

«Ножки длинные, красивые, стройные, главное — от природы!» — написали фолловеры.

Елена Перминова отправилась на Мальдивы в компании супруга и троих детей. Подписчики модели похвалили любимицу за трудоголизм и силу воли. Ведь даже во время семейного отдыха звезда смогла найти время для самой себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженные снимки Елены Перминовой обрадовали фанатов.

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