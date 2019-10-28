«Тинькофф Банк» начал торговать своими ценными бумагами на Московской бирже

Акции «Тинькофф» теперь можно купить в России. Сегодня на Московской бирже появились ценные бумаги, которые уже продаются в Лондоне. Открытие брокерских счетов по упрощенным правилам, онлайн приложения — финансовый рынок все доступнее для простых граждан, и индивидуальных инвесторов в нашей стране — все больше.

О возвращении бизнеса на родину расскажет Кирилл Поляков.

Теперь не только Лондон. Ценные бумаги группы компаний «Тинькофф» с этого дня торгуются еще и на Московской бирже. Возвращение отечественных компаний с западной площадки на российскую стало трендом. Бизнес понял, где больше денег.

«Абсолютно рациональные финансово-экономические решения, потому что на российском рынке появляется все больше и больше индивидуальных инвесторов, физических лиц уже более трех миллионов человек, и мы видим перспективы удвоения количества этих инвесторов», — говорит Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи.

Стать инвестором сегодня можно даже с помощью смартфона. И первыми эту концепцию реализовали в группе «Тинькофф». Каждый третий брокерский счет открывается на Московской бирже через мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции».

«У нас миллион открытых счетов брокерских. Был огромный наплыв, во многом, благодаря нам, последние два года розничных инвесторов на фондовый рынок. Мы хотим усилить это тем, что мы присутствуем на Московской бирже и наши собственные клиенты — их десять миллионов в экосистеме „Тинькофф“ — они могут покупать бумаги „Тинькофф“, в том числе», — рассказывает Оливер Хьюз, председатель Правления и президент «Тинькофф Банка».

Присутствие на бирже — это не только престиж, но и риск для любой компании. Получить прибыль, по словам экспертов, смогут только адекватные игроки, и в это определение вписывается еще не каждый бренд.

«Для тебя появляется возможность привлекать капитал на этом рынке, когда, например, рынок не готов другим компаниям дать капитал или готов дать капитал на других условиях», — поясняет Антон Мальков, управляющий директор по корпоративным финансам, Sberbank CIB.

«Тинькофф» выходит на биржу с рекордными показателями. Чистая прибыль в этом году — более 35 миллиардов рублей, в прошлом — было на восемь меньше. Теперь разделить успех и стать акционером такого банка может каждый. На фоне снижения ставок по депозитам — это заманчивая перспектива.

«В ситуации, когда кредитный портфель банка в этом году растет более чем на 60%, брокерские счета, которые открывают клиенты „Тинькофф“, они растут в два раза год к году и темпы роста комиссионного дохода также превышают 50% год к году. Я думаю, что каждый может сделать собственные выводы», — говорит Михаил Шлемов, старший аналитик «ВТБ Капитал».

К новому году вложиться в ценные бумаги банка станет еще проще. «Тинькофф» открывает новую управляющую компанию по управлению деньгами своих клиентов, которые хотят найти хорошую альтернативу банковским вкладам.

Ранее 5-tv.ru писал, что на форуме FINOPOLIS представители «Тинькофф Банка» рассказали о новейших разработках.