Почему поклонники и звезды просят певицу Славу не стричь волосы

Певица и актриса Анастасия Сланевская, известная как Слава, покрасовалась в Instagram длинной прической. И тут же пригрозила фанатам, что может постричь роскошные волосы. Вопрос, что с ними делать, она адресовала подписчикам. Но не исключила, что в итоге поступит по-своему.

«Волосы отрастила! Как я вам? Или подстричь их нафиг?! Думаю, после сольника отстригу! Или, как обычно, психану, и отрежу прям перед концертом» , — написала под фото певица.

Instagram @nastya_slava

Слава выступает сейчас с программой «Крик души» в поддержку нового альбома.

В комментариях к посту певицы Наталья Подольская и Зара, а также множество других подписчиков одобрили нынешнюю длину волос Славы. Впрочем, и короткой стрижкой поклонников Славы не напугать. В таком хулиганском образе она прежде не раз являлась фанатам на сцене и в кино.

«Тебе так лучше — с длинными волосами»;

«Длинные волосы — признак женственности. Слава, они вам очень идут!»

«Вы красивая в любом образе! Главное — ваша энергетика, а она неповторимая!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава с дочерью зачитали рэп про похмелье.