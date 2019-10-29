Дворник обнаружил тело мужчины в мусорном контейнере на Волгоградском проспекте в центре Москвы. Информация была передана сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительным данным, в преступлении подозревается его гражданская жена. Как сообщает РЕН ТВ, женщина устала от пьяных выходок своего супруга и попросила приятелей расправиться с ним.

Обстоятельства происшествия удалось раскрыть, благодаря следам, которые преступники оставили, пока волокли тело мужчины от квартиры до мусорных контейнеров. На данный момент предполагаемые злоумышленники задержаны.

В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры с места происшествия.

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