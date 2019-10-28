«Ранения были хаотичными»: Новые подробности убийства матери 12-летним сыном в Петербурге

Близкие родственники подозреваемого в убийстве собственной матери 12-мальчика в беседе с корреспондентом телеканала «78» рассказали новые подробности трагедии, разыгравшейся в Красногвардейском районе Петербурга.

По словам деда братьев-близнецов, один из которых, предположительно, совершил жестокую расправу, изначально следователи подозревали в совершении преступления отца мальчиков. Позиция правоохранителей изменилась после того, как один из подростков подтвердил, что лично видел момент кровавой резни, которую учинил его брат.

«Я ему говорю: ты видел? Он: да, видел», — сказал дед близнецов.

Бабушка мальчиков, в свою очередь, отметила, что ее внук, которого подозревают в убийстве, в момент злодеяния исследовал внутренние органы своей матери.

«Ранения были хаотичные, колотые, даже ноги были порезаны. Разными предметами», — рассказала страшные подробности женщина.

Родственники не стали отрицать, что родители близнецов «баловались» алкоголем. По их словам, несмотря на это, дети всегда были ухоженными и возлияния взрослых ни коим образом на ребятах не сказывались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в зверском убийстве матери ребенок помещен в детскую психиатрию.