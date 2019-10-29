Тело пенсионера, обглоданное кошками, обнаружили в Подмосковье

Тело человека, обглоданное кошками обнаружили в Московской области.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Химках. В квартире дома на улице Кудрявцева скончался пенсионер Юрий Л. 1957 года рождения. По данным вскрытия, следов насильственной смерти не обнаружено. Однако на теле имелись многочисленные следы животных укусов.

Покойный ухаживал за девятью кошками. Всех питомцев он, вопреки правилам проживания в многоквартирных домах, держал в помещении. Когда мужчины не стало, домашние животные оказались без пропитания. От голода они принялись есть собственного хозяина.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека скончались после вечеринки в Москве. По предварительной информации, смерть двух мужчин и одной женщины наступила в результате передозировки наркотиками.