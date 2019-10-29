  1. Пятый канал
  4. Тело пенсионера, обглоданное кошками, обнаружили в Подмосковье

Тело пенсионера, обглоданное кошками, обнаружили в Подмосковье

, 17:12 70

Девять питомцев питались своим хозяином после того, как тот скончался.

Фото: www.globallookpress.com

Тело человека, обглоданное кошками обнаружили в Московской области.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Химках. В квартире дома на улице Кудрявцева скончался пенсионер Юрий Л. 1957 года рождения. По данным вскрытия, следов насильственной смерти не обнаружено. Однако на теле имелись многочисленные следы животных укусов.

Покойный ухаживал за девятью кошками. Всех питомцев он, вопреки правилам проживания в многоквартирных домах, держал в помещении. Когда мужчины не стало, домашние животные оказались без пропитания. От голода они принялись есть собственного хозяина.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека скончались после вечеринки в Москве. По предварительной информации, смерть двух мужчин и одной женщины наступила в результате передозировки наркотиками.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Последние новости

18:25
ВКонтакте открывает прием заявок на чемпионат VK Cup 2019
18:14
СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти
18:01
«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей
17:53
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
17:43
«Поломали глазницу и нос»: Иркутский политик о нападении неизвестных
17:36
«Зенит» — ЦСКА: Добьет ли Семак родных «армейцев»?

Сейчас читают

Ольга Бузова в короне взорвала гей-клуб своим выступлением — видео
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев