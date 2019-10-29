Бастрыкин поручил проверить скандальные истории с детьми в Казани и на Урале

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки по скандальным историям, связанным с детьми в Казани и на Урале. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во-первых, глава СК поручил проверить сюжет о попытке чиновников отобрать у женщины сына и дочь, которые якобы проживают в невыносимых условиях. Как сообщал 5-tv.ru, разлучить детей с родной матерью госслужащие решили «в качестве профилактики».

Во-вторых, Бастрыкин намерен разобраться в истории с девятимесячным младенцем жительницы Златоуста на Урале. Уполномоченная по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что малыш умер от голода. URA.RU сообщал, что мать заперла младенца и трехлетнюю девочку одних в квартире и ушла на двое суток.

«В настоящее время в СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело <…>. Оставшиеся двое детей женщины в настоящее время изъяты из семьи», — сказала Петренко о ситуации в Злотоусте.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, старшего брата и сестру погибшего малыша из Златоуста забрали у матери.