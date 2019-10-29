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  4. Захарова опровергла вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки

Захарова опровергла вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки

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По словам официального представителя МИД, РФ заинтересована в стабильности в странах этого континента.

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Россия проповедует принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слухи о якобы причастности нашей страны к разжиганию протестов в этом регионе.

«Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке. Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела — так, как это зафиксировано в Уставе ООН и соответствует нормам международного права», — публикует сайт МИД РФ заявление дипломата.

Захарова подчеркнула, что в ведомстве «с тревогой и сопереживанием» следят за действиями по возвращению к нормальной жизни в ряде стран Латинской Америки.

По словам политика, настойчивое желание «искать корень всех „бед и невзгод“ в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе „назначать“ российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало „визитной карточкой“ Вашингтона».

«Не стоит удивляться, если вскоре „эксперты“ в Вашингтоне увидят „руку Москвы“ в отторжении латиноамериканцами, причем независимо от их внутриполитических предпочтений, „доктрины Монро“, вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами беспорядков в Чили стали десять человек.

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