Борис Моисеев пропал из поля зрения не только своих поклонников, но и звездных друзей. Он перестал появляться на мероприятиях и не дает интервью. Что случилось с одним из самых ярких певцов отечественного шоу-бизнеса? Как он себя сейчас чувствует? И правда ли, что заслуженному артисту России теперь не на что жить? Узнала программа Пятого канал «Светская хроника».

Охапки цветов от поклонников у Бориса Моисеева давно в прошлом. Девять лет назад жизнь артиста разделилась на до и после. В 2010 году певец перенес инсульт. У него парализовало половину тела. Врачи сделали все возможное, чтобы артист смог вернуться к нормальному состоянию. Но исполнителю так и не удалось до конца реабилитироваться: у него работают не все мышцы лица и была затруднена речь. Несмотря на это, он находил в себе силы иногда выступать и посещать концерты друзей.

Еще в июле этого года Борис Моисеев позировал для репортеров со своей подругой Аллой Пугачевой. Артист редко выходит в свет, но ради фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале сделал исключение. Певец обменялся с Примадонной парой фраз и отправился на свое место в зрительном зале. Кажется, тогда Борис еще надеялся вернуться однажды на сцену. Ведь незадолго до этого он презентовал новый трек с молодым казахским исполнителем Алишером. По его словам, запись песни далась Моисееву непросто.

«Я, по сути, вынимал из него по словам, по строчке, как логопед с детьми занимается. Я говорю: «Боря, скажи: «Мы уедем, мы уедем». И он такой: «Мы уедем, мы уедем». Я, наверное, мучал его даже. И потом его директор говорит: «Пусть отдохнет». И мы вот так часа четыре записывали несколько строчек», — рассказывает Алишер.

Чтобы порадовать Бориса, Алишер решил вставить в текст его фирменную фразу про «Голубую луну».

Релиз песни состоялся почти полгода назад, но клип на этот трек, скорее всего, так и не появится. Силы продолжают покидать артиста. Алишер считает, Борис просто не сможет выдержать съемочный день:

«Я не могу это сделать. Снимать с каким-то дублером похожим на Моисеева. Мне кажется, это не этично при том, что Боря есть».

С тех пор Алишер уже давно не видел Моисеева. Борис не появляется на публичных мероприятиях, не дает интервью. Даже близкие друзья не слышали об артисте. Что произошло с певцом? Где он сейчас?

«Надо Боре позвонить. В этой суете жизненной так мы закруживаемся, что забываем о друзьях-товарищах. Столько лет связывает меня с ним дружбы», — сетует на жизнь поп-король Филипп Киркоров.

Киркоров вспоминает, когда он снимал свой первый клип, Моисеев поддержал его и вместе со своим танцевальным коллективом «Экспрессия» снялся в ролике:

«Я был тогда молодым и не таким востребованным, как сейчас, далеко. А трио „Экспрессия“ гремело на всю страну после сотрудничества с Аллой Пугачевой. Поэтому Боря тогда протянул мне руку».

Танцующий молодой человек в клипе Киркорова и есть Борис Моисеев. На тех кадрах ему 34 года. Артист улыбается, энергично выполняет все элементы хореографии и заряжает своей энергией! Поклонники уже давно не видели Бориса таким. Они скучают по зажигательным танцам артиста.

«Он тогда еще не пел. Я видел, что они творили с публикой. Я всегда стоял за кулисами и смотрел, что они творили. Это было невероятно», — вспоминает певец Сосо Павлиашвили.

«Артист яркий, артист самобытный, очень жалко, что мы не можем лицезреть этого артиста среди нас», — вторит Павлиашвили исполнитель Митя Фомин.

Только по словам директора певца, возвращение Моисеева на сцену пока невозможно.

«Чувствует себя нормально. Ни ухудшений, ни улучшений нет… Боря сейчас уже не работает», — рассказывает Сергей Горох — директор Бориса Моисеева.

В прессе писали, что и из-за отсутствия работы, Моисеев остался без денег и вынужден продавать свои вещи, чтобы выжить. Его директор опроверг эту информацию. Но на что тогда живет знаменитый певец?

«У Бори сейчас пенсия 19 тысяч рублей и плюс 30 тысяч доплачивают власти Москвы всем заслуженным и народным артистам. Боря является заслуженным артистом России и получает еще +30. Итого 48 тысяч рублей», — объясняет промоутер Сергей Лавров.

Только стоимость комплексного лечения: консультаций специалистов, обследований и услуг массажиста, может доходить до несколько десятков тысяч рублей. Все это жизненно необходимо артисту. Поэтому деньгами ему помогают звездные друзья.

«И плюс еще, я знаю, помогал Иосиф Кобзон Борису, и сейчас помогает Нелли, супруга Кобзона. Кроме того, я слышал, что Алла Борисовна Пугачева не забыла своего друга и тоже периодически ему помогает», — говорит Лавров.

Но что сейчас происходит с Борисом Моисеевым? В СМИ появляются пугающие сообщения о его состоянии: якобы Моисееву становится только хуже. Более того, в прессе пишут: старость Борис встречает в полном одиночестве.

Охранник элитного жилого комплекса Москвы, где у Моисеева есть квартира, рассказывает — Борис почти не выходит на улицу. По словам мужчины, раньше артиста часто навещали знакомые и поклонники, но теперь к нему приходят только его помощник и директор. Также Моисеева посещает массажистка:

«Это вот от него девушка вышла. Массаж ему делает. Раза два в неделю».

Как рассказывает охранник, болезнь серьезно подорвала здоровье артиста:

«Видно, что болезнь дает о себе знать. Говорит, но речь нарушена. Все равно присутствует какое-то отклонение».

Коллеги артиста надеются, что ему все-таки удастся полностью восстановить здоровье, и он вновь будет радовать своих зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Моисеев, перенесший острое нарушение кровоснабжения головного мозга, старается больше времени проводить в юрмальской квартире.