Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Душевное исцеление — это целый процесс, Овны. Не корите себя, а испытайте всю гамму и глубину чувств до конца — гнев, грусть, одиночество, меланхолию. Ведь только погружаясь в тень можно разглядеть свет. Близнецы, вы сами себя уничтожаете под гнетом нереализуемых ожиданий — наденьте-ка плащ супергероя. Рыбы, звезды сегодня распорядились таким образом, что вам придется заниматься вопросами тесного общения с противоположным полом. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru. ♈ Овен Не существует такого понятия как негативные эмоции. Душевное выздоровление — это ведь целый процесс. Позвольте себе испытать всю гамму и глубину чувств до конца — гнев, грусть, одиночество, меланхолию. Ведь только погружаясь в тень можно разглядеть свет. Это нормально — взять для такого периода таймаут или переключиться на другие вещи. Выскажите свою потребность в личном пространстве своему партнеру и близким людям. Все они будут счастливы поддержать вас любым способом. Космический совет: позвольте себе испытать всю гамму и глубину чувств до конца.

♉ Телец

Глубокий вдох и концентрация на себе — вот ваш девиз на сегодня. Шторм прошел, а потому в ваших мыслях и сердце должны воцариться надежда и обновление. Возможно, вам покажется, что сейчас не лучшее время для паузы — избавьтесь от этого сомнения. Вы учитесь следовать зову сердца. Для лучшей концентрации окружите себя водной стихией — побудьте возле водоема, или, в конце концов, примите ванну. Пусть она успокоит ваши нервы и залечит душевные раны.

Космический совет: Найдите свет в конце тоннеля.

♊ Близнецы

Вы собственноручно загнали себя в угол и уничтожаете из-за гнета нереализуемых ожиданий, а потому сбросьте этот балласт и наденьте плащ супергероя. Вы не какое-то там сверхсущество, хотя вам бы хотелось в это верить. Оцените происходящее: вы можете сделать ровно столько, сколько можете. Вместо того, чтобы нагружать себя, расставьте приоритеты — не пытайтесь сделать все дела в один момент. Направьте свою энергию лишь на те проекты, которые помогут лично вам развиваться.

Космический совет: уясните, что себя надо беречь, и не пытайтесь сделать все и сразу.

Осий-грязник — конец летнего пути: Что категорически нельзя делать 30 октября

♋ Рак

Изменения — вот ваша константа, и сейчас вы находитесь в ее центре. Готовьтесь, скоро все станет по-другому. Следуйте знакам свыше. Дружелюбие и одобрение близких станут вашими верными спутниками на этом пути. Вы заслуживаете счастья в этом мире. Творите свой добрый мир вокруг и наполняйте его.

Космический совет: оставьте прошлое и всю ту боль, которая с ним ассоциируется. Вы в эпицентре изменений.