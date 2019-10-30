Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Душевное исцеление — это целый процесс, Овны. Не корите себя, а испытайте всю гамму и глубину чувств до конца — гнев, грусть, одиночество, меланхолию. Ведь только погружаясь в тень можно разглядеть свет. Близнецы, вы сами себя уничтожаете под гнетом нереализуемых ожиданий — наденьте-ка плащ супергероя. Рыбы, звезды сегодня распорядились таким образом, что вам придется заниматься вопросами тесного общения с противоположным полом. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.
♈ Овен
Не существует такого понятия как негативные эмоции. Душевное выздоровление — это ведь целый процесс. Позвольте себе испытать всю гамму и глубину чувств до конца — гнев, грусть, одиночество, меланхолию. Ведь только погружаясь в тень можно разглядеть свет. Это нормально — взять для такого периода таймаут или переключиться на другие вещи. Выскажите свою потребность в личном пространстве своему партнеру и близким людям. Все они будут счастливы поддержать вас любым способом.
Космический совет: позвольте себе испытать всю гамму и глубину чувств до конца.
♉ Телец
Глубокий вдох и концентрация на себе — вот ваш девиз на сегодня. Шторм прошел, а потому в ваших мыслях и сердце должны воцариться надежда и обновление. Возможно, вам покажется, что сейчас не лучшее время для паузы — избавьтесь от этого сомнения. Вы учитесь следовать зову сердца. Для лучшей концентрации окружите себя водной стихией — побудьте возле водоема, или, в конце концов, примите ванну. Пусть она успокоит ваши нервы и залечит душевные раны.
Космический совет: Найдите свет в конце тоннеля.
♊ Близнецы
Вы собственноручно загнали себя в угол и уничтожаете из-за гнета нереализуемых ожиданий, а потому сбросьте этот балласт и наденьте плащ супергероя. Вы не какое-то там сверхсущество, хотя вам бы хотелось в это верить. Оцените происходящее: вы можете сделать ровно столько, сколько можете. Вместо того, чтобы нагружать себя, расставьте приоритеты — не пытайтесь сделать все дела в один момент. Направьте свою энергию лишь на те проекты, которые помогут лично вам развиваться.
Космический совет: уясните, что себя надо беречь, и не пытайтесь сделать все и сразу.
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♋ Рак
Изменения — вот ваша константа, и сейчас вы находитесь в ее центре. Готовьтесь, скоро все станет по-другому. Следуйте знакам свыше. Дружелюбие и одобрение близких станут вашими верными спутниками на этом пути. Вы заслуживаете счастья в этом мире. Творите свой добрый мир вокруг и наполняйте его.
Космический совет: оставьте прошлое и всю ту боль, которая с ним ассоциируется. Вы в эпицентре изменений.
♌ Лев
«Вселенная щедра и изобильна, и это наше право по рождению получать все, в чем мы нуждаемся», — говорит знаменитый американский психолог Луиза Хей. Просто знайте, что вы — магнит для притягивания только хороших вещей в жизни. Дверь, за которой изобилие и богатство, открывается для вас. Так разрешите же себе иметь все блага этого мира. В ближайшее время вас ждут перемены в карьеры и финансовом положении.
Космический совет: вы — магнит для притягивания хороших вещей в жизни.
♍ Дева
Правила магии: соединяйте действия с намерениями. Пока вы сеете семена будущих планов в своей голове, не забывайте интегрировать в них взвешенный анализ возможных результатов. Самый главный вопрос к себе: вы точно верите, что тот или иной проект должен быть реализован? Безусловно, если вы ответите себе положительно — стоит идти до конца. Но если возникает лишь малейшее сомнение — бросьте и не тратьте время. Ведь вы известны остальным знакам зодиака как самый практичный тип людей.
Космический совет: спросите себя, а стоит ли игра свеч — такой траты усилий.
♎ Весы
Внутренний мир — это сакральное пространство. Кто из вашего окружения заслуживает знакомства с ним, а кто не достоин? Вот об этом вам надо хорошенько поразмыслить. Действия означают гораздо больше, чем слова. Не бойтесь не понравиться — смело говорите о дискомфорте в общении с кем-то.
Космический совет: позвольте своему сердцу указать вам путь к настоящим единомышленникам.
♏ Скорпион
Не уставайте благодарить Вселенную за все, что у вас есть в жизни — семья, друзья, благополучие, здоровье. Это придаст вам сил для дальнейшего духовного роста, а если вы достигните гармоничного состояния в отношении к своей работе, то «денежное дерево» принесет свои плоды.
Космический совет: не забывайте благодарить Вселенную за все, что имеете.
♐ Стрелец
«Учиться, учиться и учиться» — классик пролетариата во многом оказался прав. Сегодня вам необходимо освободить место в голове и время для нового, и информация не заставит себя ждать. Просто доверьтесь Вселенной и начните постигать знания, например, иностранный язык или правила дорожного движения, и результат не заставит себя долго ждать.
Космический совет: откройтесь получению новых знаний.
♑ Козерог
Известное изречение о том, что куда направлены мысли, туда и идет энергия, сегодня как никогда относится к вам. Если вы фокусируете внимание на нехватке чего-либо — вы будете видеть и думать об этом постоянно. Если вы сместите акцент — ситуация изменится.
Космический совет: фокусируйтесь только на положительных сторонах вещей.
♒ Водолей
Достаточно лишь поверить в себя — и мир сделает то же самое. Помните, что самооценка прямо пропорциональна тому, как к вам относятся окружающие. А потому поверьте в собственную уникальность и идите вперед, как и задумали.
Космический совет: разберитесь с самооценкой.
♊ Рыбы
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии. Пришло время рассмотреть окружающих — может быть среди них есть та самая половинка, которой вам не хватает.
Космический совет: оглянитесь вокруг — среди коллег и знакомых может найтись ваша вторая половинка.
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