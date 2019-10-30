Пешехода насмерть сбили в Петербурге. Смертельное ДТП произошло на Волхонском шоссе 4. По предварительной информации, человек был сбит в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход». На месте работают экстренные службы. Подробности трагического происшествия устанавливаются.
Пешехода насмерть сбили рядом с остановкой общественного транспорта в Петербурге — фото
Сегодня, 8:19 Происшествия Срочная новость 369
Трагедия произошла рано утром на Волхонском шоссе.
Фото: Telegram / Мегаполис
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