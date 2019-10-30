  1. Пятый канал
  4. Пешехода насмерть сбили рядом с остановкой общественного транспорта в Петербурге — фото

Пешехода насмерть сбили рядом с остановкой общественного транспорта в Петербурге — фото

, 8:19 Срочная новость 369

Трагедия произошла рано утром на Волхонском шоссе.

Фото: Telegram / Мегаполис

Пешехода насмерть сбили в Петербурге. Смертельное ДТП произошло на Волхонском шоссе 4. По предварительной информации, человек был сбит в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход». На месте работают экстренные службы. Подробности трагического происшествия устанавливаются.

Telegram / Мегаполис

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

9:31
Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе
9:15
Борт «Уральских авиалиний», летевший из Москвы, вынужденно сел в Ташкенте
8:54
Самбурская в образе нуарной распутницы снялась на пару с советским холодильником
8:45
Минтруд будет отслеживать трудоустройство выпускников
8:35
Воспитатель детсада в Ярославле, где малыши избили девочку, отстранена от работы
8:28
Лавров прокомментировал планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сейчас читают

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Осий-грязник — конец летнего пути: Что категорически нельзя делать 30 октября
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев