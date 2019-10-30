Датское энергетическое агентство (ДЭА) огласило результаты рассмотрения заявок компании Nord Stream 2 AG по прокладке «Северного потока — 2» у берегов королевства. Оператор строительства магистрального газопровода получил разрешение на сооружение системы на континентальном шельфе Дании. Об этом сообщили в ДЭА.

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Компания Nord Stream 2 AG подала три заявки ДЭА на получение разрешения на строительство системы газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Первая заявка была подана в апреле 2017 года, а далее в 2018 и 2019 годах оператор строительства предлагал альтернативные варианты маршрута магистрали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая подстанция для «Северного потока — 2» заработала в Ленинградской области.